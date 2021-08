"வெல்கம் சிராக்.." அடுத்தடுத்த நாளில் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த லாலு பிரசாத் யாதவ்! மிரண்டு பார்க்கும் பாஜக

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பீகார் அரசியலில் ஒரு திருப்பமாக லோக் ஜனசக்தி கட்சியின் சிராக் பாஸ்வான் , ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தேஜஸ்வி யாதவ் உடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் லாலு பிரசாத் யாதவ்.

டெல்லியில் நேற்று சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் முலாயம் சிங் யாதவை, லாலு பிரசாத் யாதவ் சந்தித்து பேசிய நிலையில் சிராக் பாஸ்வானுக்கு அவர் விடுத்துள்ள அழைப்பு மிகுந்த அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

அரசியல் சாணக்கியராக இருந்த லாலு பிரசாத் யாதவ் தனது ஆட்டத்தை ஆரம்பித்து விட்டார் என்று கூறுகிறார்கள் பீஹார் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

English summary

"I want Tejashwi-Chirag to be together," Lalu Prasad Yadav was quoted as saying by news agency ANI. The former Bihar chief minister and the RJD chief also said that despite the rift within the LJP, Chirag Paswan continues to be the leader of the party.