உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பு.. மோடி 2.O-ன் கடைசி முழு பட்ஜெட்! எப்போது தொடங்கும் நிர்மலா உரை? முழு விவரம்

லோக்சபாவில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் பட்ஜெட் உரை எப்போது தொடங்குகிறது? அதை எப்படி பார்ப்பது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை பார்ப்போம்.

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: நாடாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்கி இருக்கும் நிலையில் நாளை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2023 - 2024 நிதியாண்டிற்கான முழு நீள பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இந்த பட்ஜெட் உரை எப்போது தொடங்குகிறது? பொதுமக்கள் அதை எப்படி பார்ப்பது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை பார்ப்போம்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் இன்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையுடன் கூடி இருக்கிறது. இதனை தொடர்ந்து நாளை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார்.

லோக் சபா தேர்தல் 2024 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்த பட்ஜெட்தான் மோடி 2.O அரசின் கடைசி முழு நீள பட்ஜெட் என்பது குறிப்பித்தக்கது. அடுத்த ஆண்டு இடைக்கால பட்ஜெட் மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்படும்.

குடியரசுத் தலைவர் உரையில் “காசி தமிழ் சங்கமம்”.. ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தியதாக திரௌபதி முர்மு புகழாரம்

English summary

When does Finance Minister Nirmala Sitharaman's budget speech in Lok Sabha start and how do we listen it. Let's see various information including how to watch it.