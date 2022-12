கொடூர உருவங்கள்! ஊரையே காலி செய்த மக்கள்! இப்போது வரை நீடிக்கும் சாபம்! இந்தியாவின் அமானுஷ்ய கிராமம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியர்கள் அமானுஷ்யங்களை தேடி உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்கின்றனர். ஆனால் இந்தியாவிலேயே பல அமானுஷ்ய இடங்கள் இருப்பதை பலரும் அறிவதில்லை.

இந்த இடங்கள் மனித அறிவுக்கு சவால் விடுவதை போல இருக்கின்றன. உண்மையில் இதற்கு பின்னால் அறிவியல்தான் இருக்கிறது என்று கூறுபவர்கள் அந்த அறிவியல் காரணத்தை இன்னும் முழுமையாக விளக்கவில்லை.

சிலர் இந்த அமானுஷ்யத்தின் பின்னணியில் மர்ம வரலாறு இருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர். எப்படியாயினும் இந்த இடங்கள் நிச்சயம் மனிதர்களின் முதுகெலும்பை சிலிர்க்க செய்யும்.

மனைவி, மகளுடன் எம்என்சி ஊழியர் மரணம்.. மூவரின் நெற்றியிலும் குங்குமத்தால் கோடுகள்.. அமானுஷ்ய சடங்கா?

English summary

Supernatural places in India such as Jamali Kamali Masjid in Delhi and Sundarban forests are attracting more people's attention. But there are not many tourists here.