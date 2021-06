புதிய ஐடி விதிகளை பின்பற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறோம்.. டிவிட்டர் அறிவிப்பு!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: மத்திய அரசின் புதிய ஐடி விதிகளை பின்பற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்து வருகிறோம், இது தொடர்பாக சில இந்திய அதிகாரிகளை நியமித்து உள்ளோம், என்று டிவிட்டர் நிறுவனம் மத்திய அரசிடம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மத்திய தகவல்கள் தொழில்நுட்ப துறை மூலம் சமூக வலைத்தளங்களுக்கும், ஓடிடி தளங்களுக்கும் புதிய ஐடி விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டன. அதன்படி இந்த சமூக வலைத்தளம் மற்றும் ஓடிடி தளங்கள் தங்களிடம் வரும் புகார்களை விசாரிப்பதற்காக இந்தியாவில் இருந்து அதிகாரி ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும்.

அரசு வைக்கும் புகார்களை இந்த அதிகாரிதான் விசாரிக்க வேண்டும். இன்னும் சில விதிகள் இதேபோல் விதிக்கப்பட்டு இருந்தன. இந்த விதிகளை பின்பற்ற கடந்த மாதம் வரை அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது. இதை டிவிட்டர் நிறுவனம் இதுவரை அதிகாரபூர்வமாக ஏற்கவில்லை.

