கார்கே - சசி தரூர் நேரடி போட்டி.. ‘ஜி23’ ஆதரவு யாருக்கு? ரேஸில் முந்தும் கார்கே.. என்ன நடக்கும்?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே - சசி தரூர் இடையே நேரடி போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. கே.என்.திரிபாதி தாக்கல் செய்த வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட ஜார்கண்ட் மாநில முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.திரிபாதி தாக்கல் செய்த வேட்பு மனு கையெழுத்து பிரச்சினையால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜி23 தலைவர்கள் உட்பட பெரும்பாலான மூத்த தலைவர்கள் கார்கேவை முன்மொழிந்து அவரது வேட்புமனுவில் கையெழுத்திட்டுள்ளதால், அவர் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

வரும் 8ஆம் தேதிக்குள் வேட்பு மனுக்களை வாபஸ் பெறலாம். கார்கே, சசிதரூர் இருவரில் யாருமே வேட்புமனுவை வாபஸ் பெறாத பட்சத்தில் தேர்தல் நடைபெறும்.

நாடாளுமன்றம் நடக்கும்போதே எனக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன்: திடுக் தகவலை சொன்ன மல்லிகார்ஜுன கார்கே

English summary

There is a direct contest between Mallikarjun Kharge and Sashi Tharoor for the post of Congress president. KN Tripathi’s nomination has been rejected. As most of the senior leaders including the G23 leaders, have endorsed Kharge, the chances of him winning are high.