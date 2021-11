போலி இணையதளங்களை நம்பாதீர்.. பாஸ்வேர்டை பகிராதீர்... நீட் மாணவர்களுக்கு எம்சிசி அறிவுரை

Delhi

டெல்லி : நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் தங்களின் யூசர் நேம் மற்றும் பாஸ்வேர்ட் விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வமற்ற இணையதளங்களில் பகிரவேண்டாம் என மருத்துவக் கவுன்சில் குழு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும் மருத்துவ கலந்தாய்வுக் குழுவின் (மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான mcc.nic.in என்ற இணையதளத்தை மட்டுமே பயன்படுத்துமாறு மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

The Medical Council has warned students who wrote the NEET exam not to share their username and password details on unofficial websites.