சிஏஏ-க்கு ரெடியாகிறதா பாஜக அரசு? என்பிஆர் கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும் - உள்துறை அமைச்சக ரிப்போர்ட்

டெல்லி: தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடான என்பிஆர் கணக்கெடுப்பை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் எடுக்க வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சக ஆண்டறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

அமித்ஷா தலைமையிலான மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் 2021 - 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கை கடந்த நவம்பர் 7 ஆம் தேதி வெளியானது.

அதில், குழந்தை பிறப்பு, இறப்பு, குடிபெயர்தல் போன்ற காரணங்களால் என்.பி.ஆர். எனப்படும் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது.

