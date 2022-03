சட்டென நின்று போன கூகுள் மேப்.. நடுவழியில் சிக்கித் தவித்த பயனார்கள்.. காரணம் என்ன தெரியுமா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கான வழிகாட்டல் செயலியான Google Maps இன்று மதியம் செயலிழந்து விட்டதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், இதுகுறித்து கூகுள் தெளிவான விளக்கம் அளிக்கவில்லை என பயனர்கள் புகார் கூறி வருகின்றனர்.

உலகளாவில் இணைய சேவைகளை வழங்கி வரும் கூகுள் நிறுவனத்தின் சார்பில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூகுள் மேப் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இதில் வாகன பயணம் மேற்கொள்ளும் மக்கள் தங்கள் செல்லவேண்டிய இடத்திற்கான பகுதியை குறிப்பிட்டால் போதும் கூகுள் மேப் பாதையை துல்லியமாக கணிக்கும்.

English summary

Users have been complaining that Google has not provided a clear explanation for the malfunction of Google Maps, a guide for millions of people around the world, this afternoon.