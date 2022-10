தலை குனிந்த மோடி.. 2 கையை பிடித்து மரியாதை! யார் அந்த 90 வயது பாட்டி உமா சுச்தேவா?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று வெளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவில் 90 வயது மூதாட்டியின் கையை பிடித்து தனது தலையை குணிந்து வணங்கிய புகைப்படங்கள் இடம்பெற்ற நிலையில் அவர் யார் என்ற கேள்வி சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று வெளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவில், "இன்று திருமதி உமா சுச்தேவா அவர்களுடன் மறக்க முடியாத சந்திப்பு நடைபெற்றது. அவருக்கு 90 வயதாகிறது. வீரம் மற்றும் நம்பிக்கையால் அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்.

இவரது கணவர் ஓய்வுபெற்ற ராணுவ கர்னல் எச்.கே.சுச்தேவா அவர்கள் அனைவராலும் மதிக்கப்படும் மூத்தவர். இந்திய ராணுவத்தின் முன்னாள் தலைவர் வேத் மாலிக் அவர்களின் அத்தை உமா அவர்கள்.

இந்திய ராணுவத்தின் 19 வது தலைவராக பணியாற்றிய வேத் பிரகாஷ் மாலிக் உமா சுச்தேவாவின் மருமகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வேத் பிரகாஷ் மாலிக் இந்திய ராணுவத்தின் தலைவராக கடந்த 1997 முதல் 2000 ஆம் ஆண்டு வரை பதவி வகித்தார். கார்கில் போரின்போது ராணுவத்தின் தலைவராக இருந்தது இவர்தான். 'Kargil: From Surprise to Victory' என்ற தலைப்பில் கார்கில் போர் பற்றியும், 'India's Military Conflicts and Diplomacy: Inside View of Decision Making' என்ற புத்தகத்தையும் எழுதியுள்ளார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi's Twitter post yesterday showed photos that he holding 90 year old woman hand and bowing his head, and the question arised is social media that who is she?