உ.பி. சைக்கிள் மெக்கானிக் முகமது ஷெரீப்பிற்கு பத்மஸ்ரீ விருது! ஏன் தெரியுமா? நெகிழ வைக்கும் காரணம்

டெல்லி: உத்தர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 83 வயதாகும் சைக்கில் மெக்கானிக், முகமது ஷெரீப்பிற்கு 2020ம் ஆண்டுக்கான பத்மஸ்ரீ விருது நேற்று குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் வைத்து குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தால் வழங்கப்பட்டது.

இந்த உயரிய விருதை வாங்கும் முமகமது ஷெரீப், ஷெரீப் சாச்சா என்று அந்த பகுதி மக்களால் அன்பாக அழைக்கப்பட்டு வரும் ஒரு முதியவர். கொரோனா பரவல் காரணமாக, 2020ல் பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெறாத நிலையில், அவ்வாண்டுக்கான விருதை நேற்று வழங்கினார் குடியரசு தலைவர்.

ஒவ்வொருவரும் ஒரு சாதனை படைத்து விருதுகளை பெற்றனர். அதில், முகமது ஷெரீப்பிற்கு விருது கிடைத்த பின்னணி, உருக்கமானது, நெகிழ்ச்சியானது.

English summary

Mohammad Sharif, who has so far performed the last rites of over 25,000 unclaimed bodies, has finally received his Padma Shri award conferred on him in 2020.