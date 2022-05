மன்னிக்க கற்றுக்கொடுத்தவர்...இரக்கமுள்ள கனிவான மனிதர்... தந்தை ராஜிவ் பற்றி ராகுல் உருக்கம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: எனது தந்தை மன்னிப்பு மற்றும் பச்சாதாபத்தின் மதிப்பைக் கற்றுக் கொடுத்தார் என்று ராஜிவ் காந்தி பற்றி தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் ராகுல்காந்தி. பேரறிவாளன் விடுதலையை காங்கிரஸ் கட்சியினர் எதிர்த்து வரும் நிலையில் ராகுல்காந்தி தனது தந்தையின் நினைவு நாளில் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

1991ஆம் ஆண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக தமிழகம் வந்த ராஜிவ் காந்தி, மே 21ஆம் தேதி சென்னைக்கு அருகே உள்ள ஸ்ரீபெரும்புதூரில் திட்டமிட்டு தற்கொலைப்படை தாக்குதல் மூலம் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்த சம்பவம் இந்தியா உட்பட உலக அரங்கில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் நடைபெற்று இன்றுடன் 31ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டன.

ராஜிவ் கொலை: அன்றே மன்னித்த ராகுல்.. 3 ஆண்டுகளாகியும் முறுக்கிக்கொண்டு நிற்கும் தமிழக காங்கிரஸ்

English summary

Rahul Gandhi tweets about Rajiv gandhi: (ராஜிவ் காந்தியைப் பற்றி ராகுல்காந்தி ட்வீட்) Rahul Gandhi has posted a memoir on his father's memorial day. My father was a visionary leader whose policies helped shape modern India. He was a compassionate and kind man, and a wonderful father to me and Priyanka, who taught us the value of forgiveness and empathy says Rahul gandhi.