நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு! 3வது நாளாக விசாரணைக்கு ஆஜரான ராகுல்! போர்களமான காங்கிரஸ் போராட்டம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு விசாரணைக்காக அமலாக்கத்துறை முன்பு இன்று 3வது நாளாக ராகுல்காந்தி ஆஜரானார். முன்னதாக அவர் தனது வீட்டில் இருந்து சகோதரி பிரியங்கா காந்தியுடன் காரில் புறப்பட்டு சென்றார்.

நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகை பங்குகள் பரிமாற்றத்தில் சட்டத்துக்கு விரோதமாக பணப்பரிமாற்றம் நடந்துள்ளதாக புகார்கள் எழுந்தன.

இதுதொடர்பாக சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக விசாரணைக்கு ஆஜராக இருவருக்கும் அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.

நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகை வழக்கு..ராகுல்காந்தியை 3 நாட்களாக விடாது விரட்டும் அமலாக்கத்துறை

English summary

Rahul Gandhi appeared before the enforcement department for the 3rd day today for the National Herald engquiry.. Earlier he left his home in a car with his sister Priyanka Gandhi.