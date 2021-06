தமிழகத்தில் நீட் தேர்வால் பாதிப்புதான்.. அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை..நீதிபதி ஏகே ராஜன் திட்டவட்டம்

Delhi

சென்னை: நீட் தேர்வால் பாதிப்பு உள்ளது என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை என்று தெரிவித்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ கே ராஜன், இது குறித்து தேவையான தரவுகளுடன் விரிவான அறிக்கை தமிழ்நாடு அரசுக்குத் தாக்கல் செய்யப்படும் என்றார்

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் MBBS மருத்துவ படிப்புகளுக்கு அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வை மத்திய அரசு அறிவித்தது. தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்களிலும் எம்பிபிஎஸ் மாணவ சேர்க்கை நீட் தேர்வு அடிப்படையிலேயே நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இருப்பினும், தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான மனநிலையே உள்ளது. நீட் தேர்விலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் எனச் சட்டசபையிலும்கூட ஒரு மனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

Retired Judge AK Rajan said NEET exam has an impact on society, He also says a detailed report would be submitted to the Tamil Nadu government in a month.