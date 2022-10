நேருதான் காரணம்.. ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணைவதை தாமதப்படுத்தினார்.. பாஜக பதிலடி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணைவதை ஜவஹர்லால் நேருதான் தாமதப்படுத்தினார் என்று பாஜக தலைவரும், மத்திய அமைச்சருமான கிரண் ரிஜிஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத்தின் வல்லப் வித்யாநகரில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாஜக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய பிரதமர் மோடி, ''இந்தியாவின் சமஸ்தானங்களின் இணைப்பு பிரச்சினையை சர்தார் வல்லபாய் படேல் தீர்த்தார். 'ஆனால், ஒருவரால்' காஷ்மீர் பிரச்சினையை தீர்க்க முடியவில்லை என்று பேசியிருந்தார்.

சர்தார் படேல்.. நேதாஜி.. இன்று ”பகத்சிங்” - மோடி அறிவிப்பை “வரவேற்று” கொள்கையை வகுப்பெடுத்த முரசொலி

English summary

BJP leader and Union Minister Kiren Rijiju has said that it was Jawaharlal Nehru who delayed the merger of Jammu and Kashmir with India.