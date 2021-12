பல கோடி.. பக்கத்திலேயே வர முடியாது.. மோடிக்காக இறக்கப்பட்ட மெர்சிடிஸ் Maybach- என்ன சிறப்பு தெரியுமா

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: பிரதமர் மோடியின் பாதுகாப்பிற்காக அவர் பயன்படுத்தும் வகையில் மெர்சிடிஸ் வகை கார்களில் ஒன்றான Mercedes-Maybach S650 கார் வாங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த கார் தற்போது கார் பிரியர்கள் இடையே பெரிய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் கான்வாயில் அவரின் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக இதுவரை ரேஞ்ச் ரோவர் வோக் மற்றும் டொயோட்டா லேந்து க்ரூசர் ஆகியவை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. இந்த வாகனங்கள் தற்போது அப்கிரேட் செய்யப்பட்டு புதிதாக Mercedes-Maybach S650 கார் களமிறக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி ஹைதராபாத் ஹவுஸுக்கு வந்து இருந்தார். அங்கு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் உடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு நடத்தினார். இந்த சந்திப்பிற்கு மோடி Mercedes-Maybach S650 காரில் வந்து இருந்தார்.

English summary

New Mercedes-Maybach S650 included in the PM Modi convoy: What is the specialty? All you need to know.