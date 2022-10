கொரோனாவின் பேரன்.. ஓமைக்ரானின் மகன்! சிங்கப்பூரை உலுக்கிய வைரஸ் தொற்று இந்தியாவில் பரவுகிறதா?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: சிங்கப்பூரில் அதிகளவில் பரவி வரும் ஓமைக்ரான் தொற்றின் புதிய மாதிரி இந்தியாவிலும் பரவத் தொடங்கி இருப்பது ஆய்வில் தெரியவந்திருக்கிறது.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவில் பரவத் தொடங்கிய கொரோனா பெருந்தொற்று உலகம் முழுவதும் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

கொரோனா உயிர்கொல்லி வைரஸ் தொற்றால் உலகம் முழுவதும் 60 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் உயிரிழந்தனர். இந்தியாவிலும் 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துள்ளனர்.

A new type of Omicron infection, which is spreading widely in Singapore, has also started spreading in India, according to the study.