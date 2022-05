அடுத்த 30 ஆண்டு இப்படித்தான்! பாஜகவை மையப்படுத்தியே இந்திய அரசியல்! பிரசாந்த் கிஷோர் பரபர கருத்து

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி:இந்தியாவில் பாஜகவை மையப்படுத்தி தான் அடுத்த 20 முதல் 30 ஆண்டுகள் வரை அரசியல் சுழலும். இருப்பினும் உச்சத்தை அடையும்போது நிச்சயம் சரிவு ஏற்படும். இதுதான் விதி. இதற்கு பாஜகவும் விதிவிலக்கல்ல'' என பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் கூறினார்.

2024 மக்களவை தேர்தலையொட்டி பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கடந்த மாதம் சில வியூகங்களை வகுத்து கொடுத்தார்.

இதனை காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி பரிசீலனை செய்தார். மூத்த தலைவர்களுடன் ஆலோசனை செய்தார். இந்நிலையில் தான் அவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைவதாக தகவல்கள் பரவின. ஆனால் பிரசாந்த் கிஷோர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணையவில்லை.

English summary

For the next 20 to 30 years, politics will revolve around the BJP in India. However there will definitely be a decline when the peak is reached. This is the rule. The BJP is no exception ” says Prashant Kishor, a well-known election strategist.