பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ4.78 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு- ராஜ்நாத்சிங் மகிழ்ச்சி 'ட்வீட்'

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: மத்திய பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ4.78 லட்சம் கோடி நிதிஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 15 ஆண்டுகளில் பாதுகாப்பு மூலதன செலவினங்களில் முதல் முறையாக 19% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று லோக்சபாவில் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ4.78 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதில் பாதுகாப்பு மூலதன செலவினங்களுக்கு ரூ1.35 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு பாதுகாப்பு துறைக்கு மொத்தம் ரூ4.71 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.

Special attention has been paid to economic reforms, employment generation, capital formation and creating infrastructure in India. Based on 6 pillars of good governance this Budget will usher India into a new era of inclusive growth and prosperity. #AtmaNirbharBharatKaBudget

எல்லையில் சீனாவின் ஊடுருவல் அச்சுறுத்தல் தொடரும் நிலையில் பாதுகாப்பு துறைக்கு அதிக நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்பது பொதுவான கோரிக்கையாக இருந்தது. இதனை நிறைவேற்றும் வகையில் பாதுகாப்பு துறைக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை வரவேற்றுள்ள பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங், பாதுகாப்பு மூலதன செலவு ரூ1.35 லட்சம் கோடியை உள்ளடக்கி பாதுகாப்பு துறைக்கு ரூ4.78 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கியதற்காக பிரதமர் மோடி, நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன்.

பாதுகாப்பு மூலதன செலவினங்களில் தற்போது 19% அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் இதுதான் மிக அதிகபட்சமானது என்று கூறியுள்ளார்.

I specially thank PM& FM for increasing the defence budget to 4.78 lakh cr for FY21-22 which includes capital expenditure worth Rs 1.35 lakh crore. It is nearly19 percent increase in Defence capital expenditure. This is highest ever increase in capital outlay for defence in 15yrs