செயற்கை சுவாசம், பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர்.. சிவ சிவ! நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை.. ஆதாரத்தை வெளியிட்ட நித்தி

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: சிவசிவ நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை என புகைப்பட ஆதாரத்தையும் நித்தியானந்தா வெளியிட்டுள்ளார்.

கைலாசாவின் அதிபர் என்னை தன்னை தானே அறிவித்து கொண்டவர் நித்தியானந்தா. பாலியல் புகாரில் சிக்கி போலீஸார் கண்களில் மண்ணை தூவி விட்டு கைலாசா எனும் தீவில் சிஷ்யர்கள் புடைச்சூழ நித்தி இருப்பதாக கூறியுள்ளார்.

ILTS தலைவரான முதல் ஆசியர் “பிறந்து 5 நாளே ஆன குழந்தை” உயிரை காப்பாற்றியவர் - யார் இந்த முகமது ரேலா?

தினந்தோறும் பேஸ்புக்கில் சொற்பொழிவு ஆற்றி வருகிறார். அவ்வப்போது தன்னை பிடிக்க முயற்சிக்கும் போலீஸாருக்கு தனக்கே உரிய ஸ்டைலில் சிரித்துக் கொண்டே ஆங்கிலத்தில் பேசுவார். சில நேரங்களில் தமிழிலும் பேசுவார்.

English summary

Nithyananda posts his signature and wrote all the statements are true and he also released his photo.