அடுத்த மாதம் 3அலை? 2 லட்சம் ஐசியு படுக்கைகள் தேவை.. இல்லையென்றால் கஷ்டம்தான்.. நிதி ஆயோக் ஷாக் தகவல்

டெல்லி: இந்தியாவில் வரும் காலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் 23% வரை மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படலாம் என்பதால் நாடு முழுவதும் இரண்டு லட்சம் ஐசியு படுக்கைகள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என நிதி ஆயோக் மத்திய அரசுக்குப் பரிந்துரை அளித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இறுதியில் தொடங்கிய கொரோனா 2ஆம் அலை மார்ச் - ஏப்ரல் மாதங்களில் உச்சம் தொட்டது. அப்போது தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை சென்றது.

அந்த சமயத்தில் நாட்டிலுள்ள பெரும்பாலான மருத்துவமனைகள் கொரோனா நோ.யாளிகளால் நிரம்பின. அந்த சமயத்தில் ஒருபுறம் கொரோனாவாலும் மறுபுறம் சரியான நேரத்தில் படுக்கை கிடைக்காமலும் நோயாளிகள் உயிரிழந்தனர்.

English summary

Niti Aayog Says 2 Lakh ICU Beds Must be Readied by Sept all around the nation. NITI Aayog member V K Paul has suggested preparing 23 hospitalizations for every 100 positive cases in a future Covid-19 infection surge.