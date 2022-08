கொடிய துரோகம்.. பொங்கிய டிஆர் பாலு! நேராக மத்திய அமைச்சரிடம் முறையீடு.. பெரிதாகும் என்எல்சி விவகாரம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி; நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்கத்தில் புதியதாக பணிக்கு சேர்ந்துள்ளவர்களில் தமிழர்கள் யாரும் இல்லாத நிலையில், இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷியை திமுக எம்.பி டி.ஆர்.பாலு சந்தித்து பேசியுள்ளார்.

மொத்த காலிப்பணிடங்களான 299 இடங்களுக்கும் தமிழர்கள் தவிர வட இந்தியர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. நிர்வாகத்தின் இந்த முடிவுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் கண்டனம் தெரிவித்தன.

ஏற்கெனவே இந்த விவகாரம் தொடர்பாக டி.ஆர்.பாலு கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். இதனையடுத்து தற்போது மத்திய அமைச்சரை நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவினர் வீடுகளில் 3 நாட்கள் தேசியக் கொடி பறக்கட்டும்! எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்!

English summary

DMK MP DR Balu has met Union Minister Prakalat Joshi in this regard as there are no Tamils among the newly hired workers in Neyveli Lignite Corporation Limited.