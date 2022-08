உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி 29 செல்போன்கள் ஆய்வு-பெகாசஸில் ஒட்டுகேட்டதற்கு ஆதாரம் இல்லை- வல்லுநர் குழு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி 29 செல்போன்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன; 5 செல்போன்களில் உளவு பார்க்கப்பட்டுள்ளன; ஆனால் பெகாசஸ் மென்பொருள் வழியாக உளவு பார்க்கப்பட்டதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என வல்லுநர் குழு தமது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

பெகாசஸ் என்பது உளவு மென் பொருள். இஸ்ரேலின் என்.எஸ்.ஓ. நிறுவனம் இந்த மென்பொருளை தயாரித்தது. இந்த மென்பொருளை நாடுகளின் அரசுகள், பயங்கரவாதிகளை உளவு பார்க்க பயன்படுத்துகின்றன. இதற்காக இஸ்ரேல் இந்த மென்பொருளை தயாரித்தது.

ஆனால் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் அரசாங்கங்கள், செல்போன்கள் வழியாக உளவு பார்க்க பெகாசஸ் மென்பொருளை பயன்படுத்தியது அம்பலமானது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பிவிட்டது. நமது இந்தியாவில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், நீதிபதிகள், மத்திய அமைச்சர்கள் என 300க்கும் மேற்பட்டோர் செல்போன்கள் பெகாசஸ் மூலம் ஒட்டு கேட்கப்பட்டு தெரியவந்தது.

பிடிஆர் பேச்சும்.. உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கோபமும்.. ஒரே நேரத்தில் நடந்த 2 நிகழ்வுகள்

English summary

CJI N V Ramana said that the Supreme Court's panel found malware in 5 mobile phones out of the 29 examined but there was no Proof to Pegasus.