எது.. நான் ராஜினாமா செய்யப்போறேனா? அதுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல.. முதல்வர் எடியூரப்பா திட்டவட்டம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பிரதமர் மோடி உடனான சந்திப்பைத் தொடர்ந்து எடியூரப்பா கர்நாடக முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்யவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியான நிலையில், அதை எடியூரப்பா முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவான போதிலும், பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான இடங்களை அக்கட்சியால் பெற முடியாமல் போனது.

இதனால் அப்போது காங்கிரஸ் - மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிகள் இணைந்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்து. இருப்பினும், இந்த அரசு 2019ஆம் ஆண்டு கவிழ்ந்தது.

ஆடி பொறந்திருச்சு.. அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பணும்.. ஆனா.. பாவம் இந்த 90ஸ் கிட்ஸ் கவலையைப் பாருங்க !

English summary

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa today for the second time in less than 24 hours shut down the resignation rumors swirling around him, declaring "there's no truth in it".