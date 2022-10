வெளியே போங்க.. பொருட்களை தூக்கி வெளியே போட்ட ஆபீசர்ஸ்! சசிகலா புஷ்பாவுக்கே இந்த நிலைமையா? என்னாச்சு?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : அதிமுகவில் மேயர், எம்பி என இருந்து தற்போது பாஜகவில் இணைந்துள்ள சசிகலா புஷ்பாவின் டெல்லி அரசு வீட்டில் வீட்டிலிருந்த பொருட்களை அதிகாரிகள் வெளியே வைத்து வீட்டுக்கு சீல் வைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் அதிமுக சார்பில், மேயராக 2011 முதல் 2014 வரை

இருந்தவர் சசிகலா புஷ்பா. பின்னர் அதிமுக தலமையுடன் அதிக நெருக்கம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக 201ஆம் ஆண்டில் அதிமுக சார்பாக ராஜ்யசபா உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார்.

பின்னர் அதிமுகவில் ஏற்பட்ட உட்கட்சி பிரச்சினை காரணமாக அதிமுகவில் இருந்து நீக்கபட்ட நிலையில்,

அந்த சர்ச்சை அடுங்குவதற்க்கு முன் ராமசாமியை சசிகலா புஷ்பா திருமணம் செய்து கொண்டார். இதிலும் பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்தன.

சசிகலா புஷ்பா நியூஸ்.. “அறுத்துருவேன்”! பத்திரிகையாளருக்கு பாஜக மாவட்ட தலைவர் “கொலை” மிரட்டல்

English summary

Sasikala Pushpa, who has been a mayor and MP in the AIADMK and has now joined the BJP, has caused a stir after the authorities kept her belongings out of the Delhi government house and sealed the house.