"மாவோவிற்கு" பிறகு ராகுல் காந்திதான்.. ஜோடோ யாத்திரை குறித்து திருமாவளவன் வேற லெவல் பாராட்டு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஆள்வைத்து திரட்டப்படும் நிகழ்ச்சியாக இல்லாமல் மக்களே தன்னியல்பாக பங்கேற்கும் பேரணியாக இது நடைபெறுகிறது. இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக இது இடம் பெறும். இன்னும் சொல்லப்போனால் உலக அரசியல் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக இப்படி ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டு இருப்பது மாவோவிற்கு பிறகு ராகுல் காந்திதான் என்று சொன்னால் மிகையாகாது. என டெல்லியில் ராகுல் காந்தியின் நடைபயணத்தில் பங்கேற்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் பேசினார்.

ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை இன்று தலைநகர் டெல்லிக்குள் நுழைந்துள்ளது. டெல்லியில் நடைபெறும் இந்த பேரணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவனும் கலந்து கொள்கிறார்.

முன்னதாக டெல்லியில் தொல் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

It is not an organized event but a spontaneous event in which the people participate. It will go down as one of the most important in Indian political history. In fact, it would not be an exaggeration to say that after Mao, Rahul Gandhi is the only one who has made such a continuous journey in the history of world politics. Thol Thirumavalavan, leader of the viduthalai chiruthaigal katchi, who participated in Rahul Gandhi's walk in Delhi, spoke.