ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: கேரட் தோட்டத்தில் ஒரு 'தங்க ரிங்' இருக்கு..13 செகண்ட் டைம்..கண்டுபிடிச்சா கிரேட்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில், கோல்டு ரிங் ஒன்று உள்ளது. இந்த கோல்டு ரிங்கை 13 செகண்டில் கண்டுபிடித்தால் நீங்கள் ஸ்மார்ட் பாஸ்..

ஆப்டிகல் இல்யூஷன் எனப்படும் ஒளி மாயை புகைப்படங்கள் நமது கண்களை குழப்பி மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும்.

ஒரு சில படங்கள் நமது கவனிப்புத்திறனை சோதித்து பார்க்கவும் உதவும் என்று சொல்லலாம்.

மேற்க உங்களது..கிழக்க எங்களது! வந்ததே 3 பேரு..மாவட்டத்தை பிரித்து கொடுத்த ஓபிஎஸ்! கடுப்பான ர.ர.க்கள்

English summary

In the optical illusion image below, there is a gold ring. Smart pass if you find this gold ring in 13 seconds.