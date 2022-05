முன்னுதாரண தீர்ப்பு.. நளினி, முருகன் உட்பட மற்ற 6 பேரும் விடுதலையாக வாய்ப்பு? அடுத்து என்ன நடக்கும்?

Delhi

டெல்லி: பேரறிவாளனுடன் கைதாகி 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் மற்ற 6 பேருக்கும் இந்தத் தீர்ப்பு பொருந்தும் என்பதால் அவர்களும் விரைவில் விடுதலை செய்யப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

Perarivalan விடுதலை.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் இருந்து தன்னை விடுதலை செய்யக்கோரிய வழக்கில் பேரறிவாளனை விடுதலை செய்து உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 142-ஆவது பிரிவை பயன்படுத்தி பேரறிவாளனை விடுதலை செய்கிறோம் என நீதிபதிகள் தங்கள் தீர்ப்பில் தெரிவித்தனர்.

கல்லறைக்குள்ளே சிரித்து மகிழடி செங்கொடி... உன் அண்ணன் பேரறிவாளன் விடுதலையாகி சிறை கதவு திறந்து காண்!

English summary

The other six people, who have been arrested along with Perarivalan are expected to be released soon as this SC verdict applies.