மின்வெட்டு! "எல்லா தப்பையும் செஞ்சது காங்கிரஸ்.. அப்படிதானே!" மத்திய அரசை நக்கலடிக்கும் ப.சிதம்பரம்

டெல்லி: நாட்டில் பல பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மின்வெட்டு ஏற்படுவதாகப் புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பாகக் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் மத்திய அரசை விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்களில் கடந்த சில வாரங்களாகவே மின்வெட்டு சிக்கல் நிலவுகிறது. நாட்டில் அனல் மின் நிலையம் மூலமே அதிகபட்ச மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்தது.

இதனிடையே இப்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நிலக்கரி பற்றாக்குறை, மின் உற்பத்தியைக் கடுமையாகப் பாதித்துள்ளது. இதன் காரணமா குஜராத் தொடங்கிப் பல மாநிலங்களில் மின்வெட்டு அதிகரித்துள்ளது.

Senior Congress leader P Chidambaram took a swipe at the Centre over the issue of widespread power outages: (இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள மின்சார பாதிப்பு குறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம்) P Chidambaram slams that govt has found the perfect solution to power outage.