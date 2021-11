பாராளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்.. இன்று என்னென்ன மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்படும்? முழு விபரம்

Delhi

டெல்லி: பாராளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு இடையில் இன்று தொடங்கும் பாராளுமன்ற கூட்டம் மிகவும் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடுத்த வருடம் உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில் இன்று தொடங்கும் பாராளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய பாஜக அரசு மக்களை கவரும் வகையில் பல முக்கிய மசோதாக்களை கொண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இன்று தொடங்கும் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 23ம் தேதி வரை நடக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்த பாராளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் மொத்தம் 26 மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளன. பல காலமாக மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட டேட்டா பாதுகாப்பு மசோதா தொடங்கி விவசாய சட்டங்கள் மூன்றையும் ரத்து செய்யும் ஒற்றை மசோதாவும் இந்த கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்படும்.

3 விவசாய சட்டங்களையும் தாக்கல் செய்யும் வகையில் இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. அதே சமயம் விவசாய பொருட்களுக்கான குறைந்தபட்ச விற்பனை விலை தொடர்பான சட்டமும் இந்த கூட்டத்தொடரில் கொண்டு வரப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அதேபோல் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் இந்தியாவில் தனியார் கிரிப்டோ கரன்சியை கட்டுப்படுத்தும் மசோதா ( The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021,) கொண்டு வரப்பட உள்ளது.

English summary

Parliament today on Winter Session; What are the bills that will be moved today in both houses?