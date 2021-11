நாளை தொடங்குகிறது நாடாளுமன்றம்- பிரதமர் மோடி தலைமையில் டெல்லியில் இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டம்!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடர் நாளை தொடங்குகிறது. நாடாளுமன்றத்தை சுமூகமாக நடத்துவது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தலைமையில் இன்று டெல்லியில் அனைத்து கட்சிக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடர் நாளை தொடங்கி டிசம்பர் 23-ந் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இக்கூட்டத் தொடரின் முதல் நாளான நாளை, சர்ச்சைக்குரிய 3 விவசாய சட்டங்களை ரத்து செய்யும் மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்றும் 12 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்- அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை தொடரும்!

ஏற்கனவே இந்த மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்க மத்திய அரசு குழுவையும் அமைத்துள்ளது. இதனால் டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று மத்திய அரசு வேண்டுகோள் விடுத்தது.

