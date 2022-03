பெட்ரோல் விலை எவ்வளவு உயரப்போகுதாம் தெரியுமா? டீசல் விலையை சொல்லவே வேண்டாம்.. கசியும் தகவல்கள்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உக்ரைன் நாட்டில் போர் தொடர்ந்து வரும் சூழலில், இந்தியாவில் பெட்ரோல் டீசல் உயர்வு குறித்து சில முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டில் மீது கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி ரஷ்யா முழு வீச்சில் போரை ஆரம்பித்தது. ஜன. மாதம் முதலே உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்யா ராணுவத்தைக் குவித்து வந்தாலும்

உக்ரைன் நாட்டில் 3ஆவது நாளாக இன்றும் போர் தொடர்ந்து வருகிறது. முழு வீச்சில் தாக்குதலைத் தொடங்கி உள்ள ரஷ்ய ராணுவம், உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் நகரை நோக்கி படுவேகமாக முன்னேறி வருவதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மெல்ல மீண்டு வந்த சர்வதேச பொருளாதாரம், ரஷ்யாவின் இந்த நடவடிக்கையால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. போர் நீண்ட நாட்கள் தொடர்ந்தால் அது சர்வதேச அளவில் பெரும் பாதிப்பைத் தரும் என்றே வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.

Fuel prices need to be increased by more than Rs 12 per litre by March 16 for retailers to break even: Amid Russia's attack on Ukraine crude oil price maye raise in upcoming days.