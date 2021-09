ஆப்கான் அதிகார மாற்றம்.. பயங்கரவாத சித்தாந்தங்களை ஊக்குவிக்கும்.. பிரதமர் மோடி பேச்சு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: ஆப்கானிஸ்தானில் அதிகார மாற்றம் பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் நடந்தது. இந்த தன்மை உலகெங்கிலும் உள்ள பயங்கரவாத மற்றும் தீவிரவாத சித்தாந்தங்களை ஊக்குவிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார்.

ரஷ்யா, சீனா, கிர்கிஸ்தான், கஜகஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இணைந்து ஷாங்காயை தலைமையிடமாகக் கொண்டு ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பை கடந்த 2001-ம் ஆண்டு அமைப்பை நிறுவின.

இதனை தொடர்ந்து கடந்த 2017-ம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பில் நிரந்தர உறுப்பு நாடுகளாகி விட்டன. இந்த நிலையில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாடு தஜிகிஸ்தான் தலைநகர் துஷான்பேயில் தொடங்கியது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that this will promote terrorism and extremist ideologies around the world. The transfer of power in Afghanistan took place without negotiations