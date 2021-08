'வரலாற்றை மறக்கக் கூடாது..' ஜாலியன்வாலா பாக் நினைவிடத்தை.. திறந்து வைத்த பிரதமர் மோடி பேச்சு

Delhi

டெல்லி: பஞ்சாப் அமிர்தசரஸில் அமைந்துள்ள புதுப்பிக்கப்பட்ட ஜாலியன்வாலா பாக் நினைவிடத்தைத் திறந்து வைத்த பிரதமர் மோடி, கடந்த கால வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறையிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே நமது கடமையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.

பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்தியர்கள் மீது மூர்க்கத்தனமான தாக்குதல்களையே பிரிட்டிஷ் போலீசார் நடத்தி வந்துள்ளனர். இதற்கு வரலாறு நெடுகிலும் பல்வேறு சம்பவங்கள் உள்ளன.

அமைதியான முறையில் போராடியவர்களை பிரிட்டஷார் எப்படிக் கையாண்டார்கள் என்பதற்கு ஜாலியன்வாலா பாக் படுகொலை சிறந்த ஒரு உதாரணம் என்று கூறலாம்,

Prime Minister Narendra Modi inaugurates renovated the Jallianwala Bagh memorial complex. Modi said that it is every country's duty to protect its history as events of the past.