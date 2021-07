தடுப்பூசி போட்டு பாகுபலியாக மாறுங்கள் -பிரதமர் பேச்சு.. அப்போ கொரோனா என்ன கட்டப்பாவா?ட்விட்டர் வைரல்

Delhi

டெல்லி: பொதுமக்கள் அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்ட பிரதமர் மோடி, தடுப்பூசியைப் போட்டுக் கொண்டு அனைவரும் பாகுபலியாக மாறுவார்கள் என்றும் கூறினார்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா 2ஆம் அலை நாட்டில் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இப்போது தான் வைரஸ் பாதிப்பு மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது. வரும் ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி வரை இந்தக் கூட்டத்தொடர் நடைபெறவுள்ளது.

PM Modi Dubbed the vaccinated people in India as "Bahubali". Modi said over 40 crore people have taken at least one dose of Covid-19 vaccine.