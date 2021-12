"நான் பாஜகவுக்கு ரூ.1000 கொடுத்துள்ளேன்.. அப்போ நீங்கள்.." கட்சிக்கு நன்கொடை கேட்கும் பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பாஜக ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் குறைந்தபட்ச தொகையைக் கட்சி நிதியாக நன்கொடை அளித்து உதவுமாறு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவின் 11ஆவது பிரதமராக இருந்தவர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய். பாஜகவின் மிக முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படும் வாஜ்பாய் கடந்த 2018இல் காலமானார்

முதல் இரண்டு முறை விரைவாக வாஜ்பாய் ஆட்சி கவிழ்ந்த போதிலும், 3ஆவது முறையாக 1998-2004 வரை முழுவதுமாக ஆட்சி செய்தார். வாஜ்பாயின் 97ஆவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

அடிக்குது குளிரு... 2 நாட்களுக்கு பனி மூட்டம் - மழைக்கு வாய்ப்பில்லை வறண்ட வானிலைதான்

English summary

Prime Minister Narendra Modi asked supporters of BJP to help the organisation with "micro donations". PM Modi said he has donated ₹ 1,000 to the BJP's fund