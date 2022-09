பாஜகவுக்கு எதிரான “மெகா” கூட்டணி.. நேரடி அரசியலில் பி.கே! “பெவிகால்” - நிதீஷ் மீது ஓபன் அட்டாக்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: 2024 தேர்தலுக்கு பாஜகவுக்கு எதிரான வலுவான கூட்டணியை கட்டமைக்க நம்பிக்கையான முகம் தேவை என்றும் நிதீஷ் குமார் அதற்கு சரியாக இருக்க மாட்டார் என்று பிரபல தேர்தல் வியூக நிபுணரும் ஐ பேக் நிறுவனருமான பிரசாந்த் கிஷோர் தெரிவித்து உள்ளார்.

டெல்லியில் தனியார் செய்தி நிறுவனத்துக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் பேட்டியளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், 2024 தேர்தலை எதிர்கொள்ள எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வலுவான இயக்கமும் நம்பிக்கையான முகமும் தேவை என்றார்.

பாஜகவும் பிரசாந்த் கிஷோரும் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பதாக நிதீஷ் குமார் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்வியை கேட்டு சிரித்த அவர், பீகார் முதலமைச்சர் சொல்வதை யாரும் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்றார்.

பிரதமர் மோடியுடன் நிதீஷ்..பழைய படத்தை ட்விட் செய்த பிரஷாந்த் கிஷோர்.. உடனே டெலிட்.. என்னவா இருக்கும்

English summary

Prashanth Kishore says Nitish Kumars effort to unite opposition is not worth and their is credible face, public faith, workforce and mass movement for 2024 Parliament elections. Prashant Kishore also attack Nitish Kumar alliance break with BJP