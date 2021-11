2020-ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகளை வழங்கினார் குடியரசுத்தலைவர்.. யார், யாருக்கு விருது?.. முழு விவரம்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: நமது நாட்டில் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்தவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இது இந்தியாவின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றாகும். 3 பிரிவுகளில் பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதாவது விதிவிலக்கான மற்றும் புகழ்பெற்ற சேவைக்காக பத்ம விபூஷன் விருது வழங்கப்படுகிறது. உயர் வரிசையின் புகழ்பெற்ற சேவைக்கு பத்ம பூஷன் விருது அளிக்கப்படுகிறது. புகழ்பெற்ற சேவைக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருது கொடுக்கப்படுகிறது.

President Ramnath Govind presented the Padma Awards 2020 at the Presidential Palace today President Ramnath Govind presented the Padma Awards 2020 at the Presidential Palace today. A total of 119 people have been awarded the Padma Awards. This includes 102 Padma Shri, 10 Padma Bhushan and 7 Padma Vibhushan