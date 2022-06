தேதி குறிச்சாச்சி! ஜனாதிபதி தேர்தலில் ‛ஸ்ட்ராங்’ வேட்பாளர்! எதிர்க்கட்சிகள் மீண்டும் ஆலோசனை!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தேர்வு தொடர்பாக மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவுகள் எட்டப்படவில்லை. இந்நிலையில் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் தலைமையில் எதிர்க்கட்சிகள் மீண்டும் ஆலோசனைக்கு தேதி குறித்துள்ளன. இந்த கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் ‛ஸ்ட்ராங்க்' வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய உள்ளனர்.

நம் நாட்டின் ஜனாதிபதியாக உள்ள ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ல் முடிவடைகிறது. இதையடுத்து புதிய ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி ஜூலை 18 ல் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. முடிவுகள் ஜூலை 21ல் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

