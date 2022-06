3 டீம்.. ஆளுக்கு ஒரு கணக்கு.. பாஜகவின் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளருக்கு எதிராக - திட்டம் பலிக்குமா?

Delhi

டெல்லி : குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வரும் ஜூலை 18ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், பாஜக சார்பில் நிறுத்தப்படும் வேட்பாளரை தோற்கடிப்பதற்கான முயற்சிகளில் எதிர்க்கட்சிகள் இறங்கியுள்ளன.

பா.ஜ.கவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி பொது வேட்பாளரை நிறுத்துவது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் நிலையில், மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியும், தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவும் தனித்தனியாக கணக்குப் போட்டு வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே, ஆந்திர பிரதேச முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி, ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் இருவரும் சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை டெல்லியில் சந்தித்துள்ளதால் இவர்கள் ஆதரவுடன் பா.ஜ.க சார்பில் நிறுத்தப்படும் வேட்பாளரே வெல்வதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் எனக் கூறப்படும் நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் அவசர அவசரமாக ஆலோசனை நடத்தி வருவது அரசியல் அரங்கில் சுவாரஸ்யத்தைக் கூட்டியுள்ளது.

Presidential election : West Bengal CM Mamata Banerjee and Telangana CM Chandrasekhar Rao are moving separately as the Congress party is in talks to field a common candidate against the BJP.