தப்பு தப்பா பேப்பர் விளம்பரம்.. ஏன் இப்படி பொய்யா சொல்றீங்க.. யோகி அரசுக்கு பிரியங்கா காந்தி கேள்வி

டெல்லி: கொல்கத்தா நகரத்தில் உள்ள பாலத்தை உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ளது போல விளம்பரப்படுத்தியதற்காக முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அரசை விமர்சனம் செய்துள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவர் பிரியங்கா காந்தி .

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையடுத்து அரசியல் நிலவரம் சூடு பிடிக்க ஆரம்பித்துள்ளது.

ஆளும் பாஜக அரசு, ஐந்து வருடமாக மேற்கொண்ட பணிகள் பற்றி பல்வேறு ஊடகங்களில் விளம்பரங்கள் வெளியிட்டு வருகின்றது.

இதேபோலத்தான் யோகி ஆதித்யநாத் அரசு, தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழில், அரசு செய்த சாதனைகள் என்ற பெயரில் விளம்பரம் வெளியிட்டு இருந்தது. யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் உத்தரபிரதேச மாநிலத்தை மாற்றி அமைத்துள்ளோம் என்று அந்த விளம்பரத்திற்கு தலைப்பு போடப்பட்டது. ஆனால் விளம்பரத்தில் இருந்த ஒரு மேம்பாலம் கொல்கத்தா நகரில் உள்ளதாகும். இதேபோல அடுக்குமாடி கட்டிடமும் கொல்கத்தாவில் உள்ளதுதான்.

English summary

Congress leader Priyanka Gandhi has criticized Chief Minister Yogi Adityanath's government for advertising the bridge in Kolkata as it is in Uttar Pradesh.