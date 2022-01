"காங்கிரஸ் கட்சியில்..பிரசாந்த் கிஷோர் இணையாமல் போக காரணம் இதுதான்.." ஓப்பனாக பேசிய பிரியங்கா காந்தி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கடந்த ஆண்டு தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைவது தொடர்பாக தீவிர ஆலோசனை நடைபெற்ற நிலையில், இது நடக்காமல் போக என்ன காரணம் என்பது குறித்து பிரியங்கா காந்தி முக்கிய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் வரும் பிப். 10இல் தொடங்கி சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதில் உத்தரப் பிரதேசத்தில் அதிகபட்சமாக 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இந்த 5 மாநிலங்களில் உத்தரப் பிரதேசம் மீது தான் அனைவரது கவனமும் குவிந்துள்ளது. ஏன்னெறால் கடந்த பல தேர்தல்களாகவே அங்கு எந்தவொரு கட்சியும் ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நீங்கதான் உ.பி. காங்கிரஸ் முதல்வர் வேட்பாளரா? நமட்டு சிரிப்புடன் பிரியங்கா காந்தி சொன்ன அடடே பதில்!

English summary

Priyanka Gandhi Vadra explains why Partnership With election strategist Prashant Kishor Fell Through last year. Priyanka Gandhi admitted that there was a real possibility of Prashant Kishor joining the Congress last year.