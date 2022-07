நபிகள் விவகாரம்-பாஜக மாஜி நிர்வாகி நுபுர் சர்மாவால் நாடு எரிகிறது- மன்னிப்பு கேளுங்க- உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நபிகள் நாயகம் குறித்த பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி நுபுர் சர்மாவின் அவதூறு கருத்தால் இந்த நாடே பற்றி எரிகிறது; நுபுர் சர்மாவின் அவதூறு கருத்தால்தான் ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் டெய்லர் ஒருவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்; நுபுர் சர்மா தமது அவதூறு பேச்சுகளுக்காக டிவியில் நாட்டு மக்களிடம் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் கடுமையாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

இஸ்லாமியர்களின் இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து நுபுர் சர்மா அவதூறாக பேசியது சர்வதேச விவகாரமானது. இதனையடுத்து பாஜகவில் இருந்து நுபுர் சர்மா சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். நுபுர் சர்மாவை கைது செய்யக் கோரி நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வெடித்தன. பல இடங்களில் வன்முறைகள் நிகழ்ந்தன.

நுபுர் சர்மாவை ஏன் கைது செய்யலை?சிவப்பு கம்பள மரியாதை கொடுத்ததா டெல்லி போலீஸ்?உச்சநீதிமன்றம் விளாசல்

English summary

The Supreme Court said that NupurSharma should have gone to the TV and apologized to the nation on Prohpet Row.