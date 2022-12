பிஎப்.7 கொரோனா அச்சம்.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் ‛கோவோவேக்ஸ்’ பூஸ்டர் டோஸ்..அனுமதிகோரும் சீரம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சீனாவில் பரவும் ஓமிக்ரான் உருமாறிய பிஎப்7 கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் தடுப்பூசி, பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை விரைவுப்படுத்த மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுரை வழங்கி உள்ளது. இந்நிலையில் தான் இந்தியாவில் ‛கோவோவேக்ஸ்' எனும் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசி தயாரித்த சீரம் நிறுவனம் கோரியுள்ளது.

கடந்த ஓராண்டாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்த நிலையில் தற்போது சீனா உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது.

தற்போதைய சூழலில் சீனா, ஜப்பான், தென் கொரியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. சீனாவில் முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது.

ஓமிக்ரான் கொரோனா வேரியண்ட் பரவல்.. பொது இடங்களில் மாஸ்க் அணிய மத்திய அரசு அறிவுரை

English summary

The central government has advised the states to speed up the vaccination and booster dose of the PF7 corona virus that is spreading in China and has been detected in India. In this case, the serum company that manufactured Govishield vaccine has requested to give permission for the booster dose vaccine called 'Govovax' in India.