2 மத்திய அமைச்சர்கள், ராகுல் காந்தி, பிரஷாந்த் கிஷோர் மொபைல்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டதா? வெளியான தகவல்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல்காந்தி, பாஜகவை சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், பிரகலாத் சிங் பட்டேல், அரசியல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் உள்ளிட்டோரது செல்போன்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது.

இஸ்ரேலிய ஸ்பைவேர் 'பெகாசஸ்' '(Pegasus)ஐப் பயன்படுத்தி இந்தியாவில், அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்களின் தொலைபேசி எண்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக நேற்று முதல் வரிசையாக செய்திகள் வெளியாகிய வண்ணம் உள்ளன.

இந்த சாப்ட்வேர் பதிவிறக்கம் செய்யப்ப்ட்ட செல்போன்களின் முழு கட்டுப்பாடும் அதை கண்காணிப்பவருக்கு போய் விடுமாம்.

English summary

Pegasus Project: It has been reported that the cell phones of senior Congress leader Rahul Gandhi, BJP Union Minister Aswini Vaishnav, Prakalat Singh Patel and political strategist Prashant Kishore may have been spied on.