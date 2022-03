'Only PR' - பிரதமர் மோடிகிட்ட எந்த திட்டமும் இல்லை - பாஜகவை கடுமையாக சாடிய ராகுல் காந்தி!

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வரலாற்றில் இல்லாத வீழ்ச்சி அடைந்துள்ள நிலையில், மத்திய அரசாங்கத்தை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

உக்ரைனில் போர் நடந்து வரும் சூழலில், அங்கு சிக்கி இருக்கும் மாணவர்களை மத்திய அரசு மீட்டு இந்தியா அழைத்து வருகிறது.

உக்ரைனில் இந்தியர்களை மீட்பது, 5 மாநில தேர்தல் என ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் மத்திய அரசை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.

Congress President Rahul Gandhi has criticized the central government for the unprecedented fall in the value of the Indian rupee.