கும்பல் கொலைனா என்னானே தெரியாது.. ஆனா இப்போ..! ட்விட்டரில் பாய்ந்த ராகுல்காந்தி

டெல்லி: 2014ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு கும்பலால் கொலை என்ற வார்த்தையையே பலர் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் எனவும், லக்கிம்பூர் விவசாயிகள் கொலை சம்பவத்தை பாஜக அரசு திசைத்திருப்ப முயற்சி செய்வதாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் கேரி கடந்த அக்டோபர் மாதம் மூன்றாம் தேதி விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டத்தின் போது நடந்த வன்முறையில் 4 விவசாயிகள் உட்பட 8 பேர் உயிரிழந்தனர் . முன்னதாக மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் ஆசிக் மீரா பயணித்த கார் கூட்டத்திற்குள் மோதியதில் விவசாயிகள் இறந்ததாகவும் இதுவே பின்னர் வன்முறையாக மாறியது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தாமக முன்வந்து விசாரணை மேற்கொண்ட உச்சநீதிமன்றம் சம்பவம் குறித்து மாநில அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும், குற்றவாளிகளை கைது செய்து விரைவில் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டது.

English summary

Before the year 2014, many people did not even know the word ‘lynching’, Rahul Gandhi has said on his Twitter page that the BJP government is trying to divert attention from the Lakhimpur farmers' murder.