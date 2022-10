கத்தோலிக்கர் ஆனால் கிறிஸ்தவர் கிடையாது என்பது போல இருக்கு.. ராஜ ராஜ சோழன் இந்து தான்.. காங் தலைவர்!

Delhi

டெல்லி: ராஜ ராஜ சோழன் இந்து தான் என்றும், அவர் இந்து இல்லை சைவ மதத்தை சேர்ந்தவர் என்று கூறுவது ஒருவர் கத்தோலிக்கர் ஆனால் கிறிஸ்தவர் கிடையாது என்பது போல உள்ளது என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் கரண் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

கார்த்தி, விக்ரம், ஜெயம் ரவி, பார்த்திபன், ஐஸ்வர்யா ராய், திரிஷா என பெரும் நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ள படம் பொன்னியின் செல்வன்.

மணி ரத்னம் இயக்கிய இந்தப் படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது.

Congress leader Karan Singh has said that Raja Raja Cholan is a Hindu. He also said that Rajaraja Cholan was not a Hindu or a Saiva is like saying that someone is a Catholic but not a Christian.