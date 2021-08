கட்டுமான பணிகள் முடியும் முன்னரே.. 2023 டிசம்பரில் திறக்கப்படும் அயோத்தி ராமர் கோயில்.. என்ன காரணம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அயோத்தியில் கட்டப்பட்டு வரும் ராமர் கோயிலின் கட்டுமானப் பணிகள் வரும் 2025இல் முடிக்கப்படும் என்றும் இருப்பினும் அதற்கு முன்னதாகவே 2023 டிசம்பர் மாதம் முதல் மக்கள் வழிபாட்டிற்குத் திறக்கப்படும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள அயோத்தியில் ராமர் கோயிலைக் கட்ட இருந்த சட்ட ரீதியிலான சிக்கல் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தான் சரியானது.

அங்கு ராமர் கோயிலைக் கட்ட ராமர் கோயில் டிரஸ்ட்டும் அமைக்கப்பட்டு, கட்டுமான பணிகள் விரைவாகத் தொடங்கப்பட்டன.

மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு.. 44 பணியிடங்கள்.. நல்ல சம்பளம்.. உடனே விண்ணப்பீங்க!

English summary

Ram temple in Ayodhya will be completed by 2025 but it will be opened to the public from December 2023. Work on the grand temple started a year ago on August 5 when Prime Minister Narendra Modi launched the temple construction