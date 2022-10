இந்தியாவில் விரைவில் வருகிறது டிஜிட்டல் கரன்சி.. அறிவித்த RBI.. யாரெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் தெரியுமா?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: உலகம் முழுவதும் கிரிப்டோ கரன்சி வர்த்தகம் மெல்ல சூடுபிடித்து வரும் நிலையில் பல நாடுகளும் டிஜிட்டல் கரன்சியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.

இந்நிலையில் இந்தியாவும் விரைவில் டிஜிட்டல் கரன்சியை அறிமுகப்படுத்தும் என நீண்ட காலமாக கூறி வந்த நிலையில் தற்போது அதற்கான முன்முயற்சியை ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொண்டுள்ளது.

விரைவில் டிஜிட்டல் கரன்சி பயன்பாடு குறித்து வெள்ளோட்டம் அறிவிக்கப்படும் என்றும், இவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தப்படும் டிஜிட்டல் கரன்சி நாட்டின் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை மேலும் பலப்படுத்தும் எனவும் ரிசர்வ் வங்கி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து இது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த சில தகவல்களையும் ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது.

கவனம்.. கிரெடிட், டெபிட் கார்ட்.. ஆட்டோ பேமெண்ட் விதிகளை அதிரடியாக மாற்றிய ஆர்பிஐ.. ரொம்ப முக்கியம்!

English summary

As cryptocurrency trading is slowly heating up around the world, many countries have introduced digital currency. In this case, while it has been saying for a long time that it will soon introduce digital currency in India, now the Reserve Bank has taken the initiative.