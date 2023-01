திமுக முக்கியமான கட்சி.. “பாஜக பார்ப்பதற்குதான் இப்படி.. உண்மையில்?” சொல்வது நோபல் வென்ற எக்ஸ்பர்ட்!

Delhi

டெல்லி : 2024ல் நடைபெறவுள்ள லோக்சபா தேர்தல் முழுமையாக பாஜகவுக்குச் சாதகமானதாக இருக்காது என்றும் மாநிலக் கட்சிகள் முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் என்றும் நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார நிபுணரான அமர்த்தியா சென் தெரிவித்துள்ளார்.

90 வயதான பொருளாதார நிபுணர் அமர்த்தியா சென், இந்தியாவில் நிலவி வரும் அரசியல் சூழல் பற்றியும், 2024 நாடாளுமன்றப் பொதுத் தேர்தல் பற்றியும் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 15 மாதங்கள் உள்ள நிலையில், பொருளாதார நிபுணர் அமர்த்தியா சென், எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைய வேண்டியதன் அவசியம் பற்றிப் பேசியுள்ளார்.

Nobel laureate Amartya Sen, said regional parties will hold the key if the ruling BJP is to be defeated in the 2024 Lok Sabha elections.He also said DMK, TMC have the important work in 2024 parliament election.